Appicca il fuoco in un terreno. Denunciato per incendio

Doveva ripulire un terreno dove erano presenti anche dei rifiuti di vario genera e ha pensato male di dare fuoco al tutto e ora dovrà rispondere del reato di incendio. Si tratta di un cittadino di nazionalità albanese di 66 anni identificato e poi denunciati dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi. L’area dove è stao appiccato il fuoco è stata sequestrata. Le forze dell’ordine erano state allertate dopo una chiamata al numero unico di emergenza, sono intervenuti presso un terreno in periferia, dove era stato segnalato un incendio di rifiuti misti. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato una densa colonna di fumo nero propagarsi da un incendio di rifiuti tra cui frigoriferi, materassi, televisori, pneumatici ed eternit e nei pressi l’ uomo che li aveva bruciati. Gli agenti hanno immediatamente fatto intervenire sul posto i vigili del fuoco, i quali hanno provveduto a spegnere le fiamme e a bonificare l’area. L’uomo, sentito sul suo comportamento, ha dichiarato di essere stato incaricato dal proprietario del terreno a ripulire il terreno dalle erbacce e a differenziare i rifiuti, in attesa del successivo smaltimento, riferendo di aver deciso di sua iniziativa di dare fuoco ai rifiuti senza preventivamente informare il proprietario. Dopo aver provveduto a delimitare l’area, sottoposta a sequestro, e le sue pertinenze per vietare l’accesso ad altre persone, gli agenti hanno deferito l’uomo all’autorità giudiziaria per il reato di incendio.