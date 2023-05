Appello per l’idrogeno "Non perdiamo i fondi Pnrr"

Un appello alle maggiori realtà economiche del territorio per sostenere il progetto di sviluppo della Valnestore legato all’idrogeno e ai fondi del Pnrr, mettendo a disposizione l’atea di Pietrafitta. Con una lettera aperta i sindaci di Piegaro e Panicale hanno invitato Enel Produzione e la Vetreria Cooperativa Piegarese, oltre che l’assessore regionale alle Politiche per la competitività e crescita del sistema economico a non lasciarsi scappare questa opportunità per il bene del territorio. Il lavoro fatto dalle due amministrazioni nel corso degli ultimi anni ha portato a importanti risultati: la questione ambientale è stata condotta a una completa e chiara definizione; le società partecipate (Valnestore Sviluppo s.r.l. e Consenergia Green) sono passate da una gravissima situazione debitoria trovata nel 2014 a essere oggi libere da pignoramenti e sequestri, generando utili; il Museo Paleontologico è passato dal rischio di chiusura alla nazionalizzazione e prossima riapertura e gestione da parte della Direzione Musei Umbria.

Ora la sfida è il del Pnrr, "i Comuni – scrivono i sindaci – possono promuovere, rendere sistemica, facilitare, ma non possono sostituirsi alla libera iniziativa imprenditoriale che rimane nelle mani delle aziende private… Sono infatti possibili finanziamenti a fondo perduto per investimenti che ci consentirebbero di poter insediare nel comparto della vecchia centrale di Pietrafitta un progetto di produzione di idrogeno verde da fonti rinnovabili. Questo progetto avrebbe notevoli conseguenze positive e consentirebbe: alle amministrazioni di rimuovere i vecchi edifici fatiscenti grazie ai finanziamenti che la Regione e Invitalia hanno già messo a disposizione ma che possono essere attivati solo in presenza di una iniziativa imprenditoriale; a Vetreria Cooperativa Piegarese di poter introdurre l’idrogeno assieme al metano come combustibile diminuendo al contempo anche l’impronta ambientale degli impianti esistenti; a Enel di essere presente in un investimento che coinvolge la più importante realtà produttiva locale mettendo a disposizione la sua tecnologia e la sua capacità finanziaria". Da qui l’appello "E’ assolutamente necessario procedere con celerità se non vogliamo che questa opportunità sfumi. Ribadiamo quindi la volontà della Amministrazioni di agevolare la realizzazione di un simile investimento, proprio con la messa a disposizione di parte del compendio relativo alla vecchia centrale di Pietrafitta".