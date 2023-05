Appello per indirizzare il 5 per mille a favore dei Servizi sociali del Comune

ORVIETO – "La solidarietà è un obiettivo Comune", riparte anche per il 2023 la campagna di informazione dell’amministrazione comunale di Orvieto per indirizzare il 5 per mille a favore dei servizi sociali del Comune. La scelta spetta ai contribuenti che, al momento della compilazione della denuncia dei redditi, possono destinare il 5 per mille dell’Irpef al proprio Comune di residenza che utilizzerà queste risorse per lo svolgimento di attività sociali. Esercitando questa opzione i soldi del 5x1000 resteranno in questo caso a Orvieto anziché andare allo Stato e quindi finire nel fondo generale di riparto per gli enti locali. Tale scelta serve ad aiutare il Comune ad avere più risorse a disposizione per servizi e progetti in favore di categorie fragili, anziani, minori, persone con disabilità e famiglie in difficoltà. Tra le attività che possono essere finanziate dal Comune attraverso i fondi del 5 per mille ci sono gli interventi in favore delle donne vittime di violenza, gli interventi di assistenza domiciliare socio-assistenziale, il trasporto a chiamata per non autosufficienti eo disabili.