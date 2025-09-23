Appello di Cherubini: "Serve un salto di qualità per l’Unione dei Comuni"

L’Unione dei Comuni guarda al futuro. Con la fine del mandato di Sandro Pasquali, rimasto in carica per i due anni previsti dallo statuto, adesso l’Ente che gestisce le deleghe sul Trasimeno, costituto dalle otto amministrazioni del lago, è tornato “ad interim“ sotto la guida di Giulio Cherubini tra i primi sindaci ad averla guidata al momento della sua nascita. Una figura di garanzia dunque, fino alla prossima nomina, ma che ha ben chiaro il mandato dell’Ente e che ne cosce anche le criticità. Subito il ringraziamento alla Regione per gli sgravi concessi su canone dovuto per l’utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge del lago: per le attività economiche con scopo di lucro (a cui era già stata accordata una riduzione del 30 per cento) è prevista una ulteriore riduzione che porta lo sconto totale al 50 per cento; per le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni sportive dilettantistiche (che prima non erano incluse negli sgravi) è prevista una riduzione del 20 per cento. Poi, però, Cherubini ha rilanciato: "La collaborazione che stiamo avendo con la Regione Umbria e che ha portato anche a questi sgravi è un’opportunità che dobbiamo sfruttare affinché l’Unione dei Comuni del Trasimeno possa diventare la solida, efficace ed efficiente struttura di gestione di quella che vorremmo diventi la ‘Città del Trasimeno’. L’Unione dei Comuni, infatti – spiega il sindaco di Panicale – deve ora fare un ulteriore salto di qualità per rafforzarsi e strutturarsi. Questo è un passaggio che chiediamo di poter realizzare alla Regione Umbria, in particolare con il confronto con il vicepresidente Bori, che ha già dato un segnale significativo in tal senso. La struttura e l’organigramma attuali ci consentono l’attuazione di alcune funzioni proprie dei Comuni: politiche sociali integrate e innovative (da poco è attivo anche il nuovo servizio di Pronto Intervento Sociale), l’assistenza tecnica per le strategie territoriali (ITI e Aree Interne), il bilancio, il turismo. Serve, senza ulteriori indugi, crescere per poter svolgere gli ulteriori compiti che garantiscono i grandi interventi per cui l’Unione è stata creata". Cherubini spiega infatti che quest’anno, a fronte di "un nostro progetto di crescita, Regione Umbria ha aumentato il trasferimento delle risorse stato/regione per le funzioni associate delle unioni, di ulteriori 80.000 euro".