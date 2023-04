Appello dei pediatri contro l’inquinamento

I pediatri di Foligno rivolgono al sindaco l’appello dei 14mila medici pediatri italiani contro l’inquinamento dell’aria, rivolta a tutti i sindaci dei comuni italiani attraverso l’Anci. "L’inquinamento atmosferico – scrivono gli undici pediatri di famiglia, insieme alla dirigente del reparto Pediatria dell’Ospedale di Foligno, Beatrice Messini e al dottor Pietro Stella, pediatra di comunità del distretto di Foligno - rappresenta la più importante minaccia per la salute pubblica, e, preoccupati per la situazione ambientale anche del nostro territorio, siamo a richiedere in via ufficiale la costituzione di un tavolo di lavoro su questo tema (come sta già avvenendo in molti altri Comuni italiani) che ci veda partecipi, con l’obiettivo di condividere le evidenze scientifiche disponibili su questo tema, discutere le proposte avanzate dall’appello allegato e sensibilizzare l’opinione pubblica al fine di generare comportamenti virtuosi".

La lettera nazionale, rivolta a tutti i sindaci e al presidente dell’Anci nazionale, Antonio Decaro, è firmata dalla Società italiana di pediatria, dall’associazione culturale pediatri, da Il pensiero scientifico editore, dalla Società italiana di Pediatria e dalla Società italiana di nutrizione pediatrica. "L’inquinamento atmosferico rappresenta la più importante minaccia ambientale per la salute pubblica. Molti dei componenti o fattori in gioco – scrivono – sono responsabili anche del cambiamento climatico, che a sua volta ha un impatto sulla salute della popolazione".