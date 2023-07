"Appello alla Meloni a Orvieto: la convention di Gianni Alemanno"

"Sabato e domenica da Orvieto partirà un appello a Giorgia Meloni per rivedere la linea del governo. Nella convention ‘Orvieto ‘23 - Forum dell’Indipendenza Italiana’ promossa da 38 sigle della destra sociale e dei mondi del dissenso affronteremo, nel confronto tra posizioni differenti, i grandi temi della politica estera, della politica sociale ed economica e della difesa dei valori. Su molti di questi non condividiamo le posizioni conservatrici e ultraliberiste assunte dal governo". Lo ha dichiarato Gianni Alemanno, portavoce del Comitato Fermare la guerra e tra i promotori della convention ‘’Orvieto ‘23’’. "Sulla guerra in Ucraina e sulla politica estera bisogna essere meno allineati con l’amministrazione Biden e fare di più gli interessi dell’Italia e dell’Europa. Il nostro primo interesse è quello di fermare il più presto possibile questa guerra – ha continuato –. Sulle politiche economiche e sociali bisogna fare più attenzione agli interessi dei lavoratori e alla piccola e media impresa italiana".