Gualdo Tadino (Perugia), 30 dicembre 2021 - Tre bambini e la loro mamma sono rimasti intrappolati sul terrazzo del loro appartamento in fiamme. A trarli in salvo sono stati i vigili del fuoco.

E' succeso poco prima di mezzogiorno in località San Pellegrino, nel comune di Gualdo Tadino (Perugia). L’immediato intervento dei vigili del fuoco ha premesso di domare le fiamme e soccorrere i tre bambini di otto, quattro e tre anni e la loro mamma rimasti bloccati sul terrazzo dell’appartamento invaso dal fumo. Portati fuori dall’abitazione, sono stati affidati al personale del 118 intervenuto sul posto e trasportati all’ospedale di Branca per le cure sanitarie in seguito all’inalazione di fumo. Sul posto anche la polizia municipale di Gualdo Tadino