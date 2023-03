Aperture straordinarie

PERUGIA Nuove aperture straordinarie dell’Ufficio passaporti della Questura. Dopo i significativi risultati ottenuti a gennaio e febbraio, il questore Giuseppe Bellassai ha deciso di riproporre l’iniziativa, incrementando le giornate in cui i cittadini potranno presentare le istanze di rilascio prescindendo dalla prenotazione dell’appuntamento sull’Agenda online del sito istituzionale della Polizia di Stato. Le aperture straordinarie previste sono per martedì 7, 14, 21 e 28 marzo, dalle 8 alle 12 e giovedì 9, 16, 23 e 30 dalle 8 alle 12. Gli utenti saranno ricevuti in base all’ordine di presentazione, fino ad un massimo di 130. Ai commissariati di Assisi, Foligno, Spoleto e Città di Castello, apertura extra martedì14 dalle 8 alle 12.