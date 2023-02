Aperto al pubblico lo “studio“ di Paola Pillitu

Dieci anni senza Paola Pillitu. A dieci anni dalla scomparsa, avvenuta il 26 febbraio 2013, a Città di Castello è ancora vivo il ricordo di Paola Pillitu, docente universitaria, donna politica tifernate, che ha lasciato alla sua città un importante patrimonio artistico ed archivistico conservato a Palazzo Pierleoni, nello studio Pillitu-Meroni, denominazione con cui è stato riaperto eccezionalmente alla vigilia del decennale. "Paola Pillitu ha compiuto un gesto encomiabile, che non può essere dimenticato", dicono il sindaco Luca Secondi e l’assessore alla cultura Michela Botteghi. "In occasione del decennale abbiamo simbolicamente aperto ai cittadini lo studio che conserva un apparato decorativo di grande pregio e oggettistica di modernariato che rivela il grande senso artistico di Paola Pillitu", aggiungono. Docente universitaria di lungo corso, fu la prima donna candidata sindaco di Città di Castello nel 1993, quando venne introdotta l’elezione diretta del primo cittadino: "La ricordiamo in Consiglio comunale, ma anche nei luoghi pubblici del centro storico dove aveva una vita sociale ricca di rapporti e di connessioni. Il suo lascito è un gesto d’amore nei confronti della sua città e ci stiamo impegnando nel valorizzarlo sempre più come spazio aperto per iniziative culturali", concludono sindaco e assessore.