Aperte le iscrizioni. Tempi e modi . Orari delle segreterie

Fino al 29 febbraio sono aperte le iscrizioni per i corsi di laurea magistrale dell’Università. Sono 45 i corsi di studio attivi, di cui sei in convenzione con altri Atenei e coprono le grandi aree scientifico-disciplinari in cui si articola l’intero complesso dell’istruzione universitaria: area sanitaria, area umanistica, area scientifica e tecnologica, area sociale. Le segreterie offrono supporto informativo e amministrativo all’immatricolazione in presenza, tutti i martedì e giovedì dalle 10 alle 13, e telefonico, tutti i martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30