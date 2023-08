Apecchiese, in moto contro le rocce Ragazzo salvato dall’elisoccorso

Venerdì pomeriggio un altro incidente in moto lungo la strada Apecchiese: un giovane è finito con l’elisoccorso in ospedale a Perugia. Intanto la polizia locale, proprio in vista dell’esodo di Ferragosto verso il mare, sta intensificando i controlli lungo l’arteria, per innalzare il livello di sicurezza e scoraggiare l’alta velocità.

Vittima dell’incidente di venerdì – attorno alle ore 17 – è un 27enne di Monte Santa Maria Tiberina che ha perso il controllo della moto ed è finito fuori dalla sede stradale mentre percorreva la Regionale 257 Apecchiese con direzione Città di Castello. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, nessun altro veicolo è stato coinvolto. Il giovane, uscito dalla carreggiata con la moto, ha poi urtato la parete rocciosa posta a margine della strada. E’ stato subito soccorso dai mezzi del 118 che hanno attivato l’elisoccorso con destinazione l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, per gli accertamenti del caso. Sul posto gli agenti della polizia locale per i rilievi di legge e per regolare il traffico durante le operazioni di soccorso.

E’ stato inoltre attivato il Servizio Gestione Viabilità della Provincia di Perugia, ente gestore della strada, che ha provveduto alla bonifica della carreggiata dai liquidi versati dal motociclo nell’incidente. Per fortuna le condizioni del ragazzo sono confortanti, se l’è cavata solo con lesioni.

Intanto su disposizione del comandante Emanuele Mattei la polizia locale di Città di Castello ieri (e anche oggi) ha schierato alcune pattuglie per i controlli legati al rispetto della velocità e ai limiti imposti, lungo il tratto di questa strada tra Umbria e Marche, particolarmente trafficata in estate e punto di riferimento specie di motociclisti. Un fatto che purtroppo, spesso per la presenza di persone fin troppo spericolate alla guida, ha provato negli anni incidenti, vittime e rischi. "I controlli rientrano nell’ambito della sinergia fra le forze dell’ordine e di polizia attraverso il coordinamento delle Prefetture di Perugia e Pesaro e delle rispettive questure, in collaborazione con i comuni di Apecchio, Piobbico e Acqualagna", ha dichiarato l’assessore alla polizia locale Rodolfo Braccalenti, nel ringraziare il corpo di polizia locale per l’attività svolta in questi giorni di intenso traffico.