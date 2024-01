Apecchiese, dubbi sulle telecamere

CITTÀ DI CASTELLO – "Ma le telecamere all’ingresso dell’Apecchiese funzionano o no?". La domanda è rivolta al sindaco chiamato a chiarire alcuni punti sul funzionamento dell’impianto di videosorveglianza piazzato "in una zona strategica" e di altri di prossima attivazione. Nella strada regionale 257 Apecchiese, in direzione Città di Castello, poco prima dell’immissione nella rotonda de Ruggiero sono presenti in sopraelevata due telecamere: "Impianti che si trovano in una posizione potenzialmente strategica non solo per il monitoraggio del traffico, ma anche per la prevenzione e la repressione di reati e infrazioni, dall’intercettazione di veicoli rubati, alla mancanza di assicurazione, fino all’individuazione di ladri con refurtiva. Inoltre nelle case isolate che insistono in quella zona si sono verificati anche di recente alcuni furti, ma non risulta che le telecamere abbiano contribuito alla prevenzione e alla repressione…": sono le argomentazioni che il consigliere di Castello Civica Andrea Lignani Marchesani mette nero su bianco in un documento che finirà al vaglio del consiglio comunale.

Lo stesso consigliere di opposizione chiede conto a sindaco e giunta dello stato di funzionamento e manutenzione di queste telecamere "anche alla luce dei furti che si sono verificati recentemente nella zona circostante". Lignani si interroga sulla "necessità improrogabile che questi impianti siano in stato di perfetta efficienza quindi messi celermente in funzione". Infine più complessivamente il rappresentante di Castello Civica sollecita "lo stato di attivazione delle altre telecamere previste, nell’ambito di Agenda Urbana, nella rotatoria di accesso allo svincolo nord della E45 e nelle aree di Garavelle e Riosecco".