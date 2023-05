"Anziano sfregia 27 auto". Ma il processo è cancellato

CITTA’ DI CASTELLO – Il "giustiziere" delle auto in sosta. Almeno 27 quelle danneggiate in una via del centro di Città di Castello. A quasi dieci anni dagli episodi contestati a un uomo oggi 76enne, e dopo circa 7 di processo, il giudice Loretta Internò ha dichiarato, però, prescritti i reati. Processo chiuso per l’uomo, ritenuto il responsabile dei danneggiamenti a una serie di vetture in sosta, rigate con un mazzo di chiavi.

Quattro i casi per i quali l’uomo era stato denunciato, quasi sette volte tanto le macchine che, stando alle indagini dei carabinieri di Città di Castello, avrebbe complessivamente preso di mira.

L’uomo, difeso dall’avvocato Eugenio Zaganelli, era stato sorpreso dagli stessi militari dell’Arma lungo via Dante Alighieri, dove i danneggiamenti si erano verificati, mentre camminava lungo la strada, molto vicino alle auto e con un mazzo di chiavi in mano. I militari si erano insospettiti soprattutto per un fatto: l’ex imputato era stato infatti notato mentre camminava ripetutamente lungo la via senza un motivo specifico, sia in quella giornata che nei giorni precedenti. Ma constatata la sopraggiunta prescrizione del reato contestato all’anziano, il giudice non ha potuto fare altro che dichiarare chiuso il procedimento.