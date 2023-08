Anziani, la guerra del caldo A luglio 5% di morti in più

di Michele Nucci

Le misure contro il caldo sono in azione: in attesa della nuova ondata di calore che inizierà nel fine settimana (ma sarà meno intensa di quella vissuta a luglio), si traccia un primo bilancio proprio relativo al mese scorso. E la cartina di tornasole è quella legata ai decessi, che con il gran caldo crescono sempre, soprattutto tra le persone fragili e gli over 65. Il monitoraggio del Sistema Sorveglianza della Mortalità Giornaliera (Sismg) e degli accessi in Pronto Soccorso (a cura della Asl Lazio e del Ministero della Salute) prende in esame le 51 città più importanti del Paese e tra esse ci sono anche i due capoluoghi umbri. Il monitoraggio del mese scorso rivela che gli incrementi dei decessi sono stati contenuti rispetto alla media del 2015-2019: a Perugia le persone scomparse con più di 65 anni sono state 115 rispetto a una media di 113 (+ 2 per cento), mentre nella Conca l’incremento è stato più importante, da 87 del quadriennio preso a riferimento ai 94 registrati dall’1 al 28 luglio. Qui l’aumento è stato dell’8 per cento circa, sopra la media nazionale (7%), ma con numeri tutto sommato contenuti. Ci sono però alcuni dettagli da analizzare: intanto che la media dei due capoluoghi è superiore a quelle delle altre città prese a riferimento della Toscana, Marche e Lazio Nord (Roma compresa): nel complesso infatti i decessi sono leggermente diminuiti in queste aree, mentre qui sono in crescità del 4,5%. E ancora va aggiunto come il picco a Perugia (nel dettaglio i dati di Terni non sono disponibili) si è avuto proprio tra il 9 e il 20 luglio, nella fase più difficile del caldo: gli anziani deceduti in città ad esempio sono stati 9 il 15 luglio, 7 il giorno 17 e 8 giovedì 20. A fine estate il bilancio completo.