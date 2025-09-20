Anziane truffate col finto incidente. Prese le due false carabiniere

Avevano rubato mezzo chilo d’oro a due anziane residenti in Emilia Romagna con la truffa del finto carabiniere, poi si sono date alla fuga in auto, ma sono state fermate lungo la E45 nel tratto umbro dai militari di Sansepolcro dopo un inseguimento. Due donne, di cui una minorenne, in fuga a bordo di un’utilitaria lungo la E45 sono state fermate e assicurate alla giustizia: la refurtiva (tante collanine e anelli per un valore che supera i 40mila euro) e i soldi contanti (500 euro) recuperati. La più grande delle due è stata arrestata e la minorenne affidata ai servizi sociali: dovranno rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale davanti al Tribunale di Perugia e dei reati di truffa a nei luoghi dove hanno commesso i reati. Intanto il giudice monocratico del Tribunale di Perugia ieri mattina ha convalidato l’arresto per la donna maggiorenne disponendo l’obbligo di dimora nel comune di residenza. A lanciare l’allarme e consentire l’arresto era stata una delle due vittime, un’anziana di Imola che ha consegnato contanti e oro alle truffatrici (che si erano presentate come carabinieri a seguito di un incidente del figlio). L’anziana si è rivolta con una segnalazione ai carabinieri della locale Stazione, quelli veri, fornendo un dettaglio importante: modello e targa dell’utilitaria a bordo della quale le due si erano allontanate e che nel dubbio la donna aveva annotato in un foglietto. È stato così che i militari si sono messi sulle loro tracce immaginando che avrebbero utilizzato la E45 in direzione sud per fare ritorno verso casa. I militari di Sansepolcro, allertati dai colleghi emiliani, hanno infatti intercettato l’auto alle porte della città, ma al tentativo di fermarla, la donna al volante ha accelerato. Scatta così un inseguimento a sirene aperte nel tratto altotiberino della E45 e dopo aver percorso quasi 30 km, fino a giungere oltre Città di Castello, i carabinieri provano ad affiancare le fuggiasche, ma le due donne speronano l’auto dei militari che a loro volta, con una manovra, riescono a fermarle poco dopo. Le donne a bordo sono state successivamente identificate e riconosciute dalle vittime della truffa. Con loro avevano oro e contanti. I preziosi erano stati rubati a due anziane signore residenti a Imola e Lugo, in Emilia: le truffatrici si erano presentate come carabinieri e avevano riferito "che i figli avevano causato un brutto incidente stradale investendo un bambino di 4 anni e che rischiavano il carcere, a meno che qualcuno non avesse pagato una cauzione". Come pagamento alle due erano stati consegnati gioielli in oro e contanti di vario taglio.