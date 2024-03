Anziana truffata, quattro denunciati: "Suo figlio ha problemi economici"

Quattro persone denunciate dalla polizia per la truffa ad un’anziana che aveva effettuato bonifici per 33mila euro, denaro fortunatamente recuperato in gran parte dagli investigatori. Così la Questura ricostruisce la vicenda: una madre preoccupata per il figlio, dopo aver ricevuto un messaggio whatsapp contenente la richiesta di denaro per far fronte a un problema finanziario, ha effettuato bonifici per un importo complessivo di 33mila euro su alcuni conti correnti e soltanto dopo essere riuscita a parlare con il figlio che si trovava all’estero per motivi di lavoro, ha realizzato di essere stata truffata".

La donna così si è rivolta alla polizia e le indagini sono state condotte dalla sezione di “sicurezza cibernetica“. Incrociando tempestivamente i flussi finanziari e scandagliando i circuiti bancari gli agenti hanno individuato quattro beneficiari delle transazioni fraudolente, tutti residenti nel nord Italia, alcuni dei quali insospettabili, recuperando una sostanziosa parte del denaro i sottratto alla donna. I quattro sono stati denunciati per truffa aggravata. La “polizia cibernetica“, che ha sequestrato ai quattro i conti correnti in questione, invita "a prestare attenzione a questo tipo di truffe, che sfruttano la vulnerabilità delle persone per carpire loro denaro". "In caso di dubbi – continua – è consigliabile contattare le forze dell’ordine per evitare tali condotte criminose". Tra i vari consigli: "Non rispondere mai a messaggi o mail sospette, anche se provengono da numeri o indirizzi che sembrano familiari; non fornire mai dati personali o bancari a persone sconosciute".