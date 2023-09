Anziana scippata della collanina mentre è affacciata alla finestra di casa al piano terra

Terni, 20 settembre 2023 – “Strappano” la catenina ad un’anziana ultrasettantenne affacciata alla finestra della sua abitazione, al piano terra. Protagonisti due rumeni, entrambi di 46 anni e pluripregiudicati, che sono stati denunciati per furto con strappo dalla polizia. E’ caccia ad un terzo complice. Il fatto risale a fine agosto, nel quartiere di Borgo Bovio. L’anziana era affacciata alla finestra di casa sua quando la 46enne, incinta, è entrata nel cortile e le ha chiesto un bicchiere d’acqua. La signora, gentilmente, si è sporta dal davanzale per porgere il bicchiere d’acqua e in quel frangente la donna le ha strappato la catenina dal collo. Ad attendere la 46enne sulla strada, c’erano due uomini in un’auto con cui i tre sono fuggiti. Decisiva la testimonianza di un passante, a spasso con il cane, che è riuscito a ricordare alcuni numeri della targa della vettura.