Anziana picchiata in pieno centro a Foligno. Il sindaco: "Spero di incontrarla"

Foligno, 16 febbraio 2024 – Il caso dell’aggressione all’anziana in pieno centro ha suscitato molto clamore e molta eco. I carabinieri indagano e il sindaco Stefano Zuccarini ha convocato le forze dell’ordine per fare il punto della situazione. "Proprio questa mattina (ieri, ndr) ho esaminato con il commissariato e la comandante della Polizia locale la questione, per un controllo più capillare anche con intervento del reparto prevenzione crimine e di pattuglie miste con la polizia municipale.

Tutta l’area – precisa Zuccarini – è videosorvegliata con nuovo sistema comunale che è già stato prezioso per individuare altri responsabili di fatti di microcriminalità. Per questo non dubito che il caso venga risolto in breve tempo. Con la comandante Daidone abbiamo anche valutato un diverso impiego del personale della Municipale presente nella sezione distaccata di piazza Matteotti".

E in relazione all’aggressione della donna: "Vorrei esprimere tutta la mia vicinanza alla signora vittima dell’aggressione, auspicando la possibilità di incontrarla". L’aggressione è avvenuta intorno alle 12.30 in via Fratini. La signora è stata circondata da tre donne che, sotto effetto di alcol e probabilmente anche di droga, hanno iniziato a picchiarla. La vittima ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

L’episodio ha messo di nuovo la sicurezza al centro del dibattito cittadino, innescando anche alcune reazioni politiche. Tra queste quella del consigliere comunale di Foligno 2030 Mario Gammarota: "Esprimendo piena solidarietà alla povera anziana aggredita, constatiamo l’ennesimo episodio violento in pieno centro e per di più nella tarda mattinata. Questa è la città sicura del sindaco Zuccarini.

Più volte abbiamo denunciato l’immobilismo della giunta di destra sul tema della sicurezza presentando interrogazioni e convocando il consiglio comunale straordinario. Sempre ci è stato risposto dall’Amministrazione che Foligno è una città sicura. Zuccarini – continua Gammarota – aveva vinto le elezioni al grido di una città più sicura, ennesima promessa non mantenuta di un’amministrazione perennemente confusa e incapace di governare e risolvere i problemi più importanti. Dai furti e la mancata illuminazione nei quartieri e nelle frazioni, fino alle aggressioni in pieno giorno, per Zuccarini questo è il Paese dei balocchi, per noi è una città sporca, divisa e abbandonata a se stessa. Continueremo a denunciare la mancanza di interventi per garantire la sicurezza urbana anche nel prossimo Consiglio comunale".