Anziana deceduta in casa. Ambulanze tutte impegnate

SPOLETO La Usl interviene sulla vicenda dell’anziana deceduta in casa lunedì sera e sul presunto ritardo dell’ambulanza. "Al momento della chiamata di soccorso - fa sapere l’azienda sanitaria -, avvenuta alle 20.04, le due ambulanze di Spoleto erano già in missione su precedenti chiamate. Ambedue i pazienti soccorsi risultavano da trasportare al pronto soccorso e i tamponi effettuati risultavamo positivi al Covid. In questi casi, i trasporti vengono classificati come positivi al Covid ed i mezzi, come da protocolli, necessitano di sanificazione e pertanto non sono da subito riutilizzabili. La centrale operativa ha contattare altre ambulanze (due ad Assisi e tre a Foligno) che sono risultate tutte già in missione". La stessa centrale operativa ha quindi allertato la guardia medica di Spoleto che, come confermato anche dal figlio dell’anziana, si è recata sul posto per la valutazione ed il primo soccorso. "Appena liberatasi la prima ambulanza, - precisa l’Usl - una delle tre di Foligno alle 20.19 è stata fatta ripartire verso il domicilio dell’evento di Spoleto, dove è giunta alle 20.37". Troppo tardi comunque perché la donna era già deceduta. Il direttore generale della Usl, Massimo De Fino (nella foto), specifica inoltre che si è trattato di un "evento extraospedaliero in cui il presidio di Spoleto sarebbe stato interessato solo in caso di arrivo della paziente al ps, nel caso specifico ben 7 ambulanze erano tutte occupate, circostanza assolutamente rara".