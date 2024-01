Anziana carbonizzata. Il figlio tenta di salvarla: ustionato a braccia e volto

Per lei, divorata dalle fiamme, una fine atroce, per il figlio la disperazione di aver tentato di tutto per salvare la madre senza purtroppo riuscirci. È questa la tragica sintesi di quanto accaduto a Umbertide, nel popoloso quartiere delle Fontanelle, nella notte tra lunedì e martedì. A perdere la vita Albina (per tutti Alba) Angeletti, nata a Gubbio quasi 79 anni fa (li avrebbe compiuti tra pochi giorni), vittima di un incendio violento e devastante che non le ha lasciano scampo, sul quale stanno indagando i carabinieri. A nulla è valso il tentativo disperato del figlio Andrea Fiorucci, 52 anni, che viveva con la donna, di strapparla alle fiamme e che ha riportato serie ustioni finendo in ospedale. La tragedia è avvenuta intorno alle 1.30 di ieri in una villetta bi-familiare in via Lorenzo Vibi, mentre l’anziana seduta su una poltrona accanto al caminetto di casa si stava scaldando e riposando o forse si era addormentata. A un tratto - non è ancora chiaro se a causa di una sigaretta non spenta o di un tizzone ardente partito dal camino - gli abiti della pensionata hanno preso fuoco. La scena di fronte alla quale si è trovato il figlio che dormiva al piano superiore della palazzina, richiamato dai rumori e, secondo le testimonianze dei vicini di casa, dalle urla della mamma, è stata terrificante: la donna era completamente avvolta dalle fiamme. Andrea Fiorucci, con la forza dettata dal terrore e dalla disperazione ha afferrato l’anziana e l’ha portata su un terrazzo adiacente trascinandosi dietro anche la poltrona. Qui le ha rovesciato addosso dell’acqua, tentando di spegnere il fuoco, ma senza riuscirci. Le fiamme violentissime, forse alimentate da indumenti sintetici e dallo stesso materiale della poltrona hanno fatto scempio del corpo della povera Albina, carbonizzandolo. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri, che erano in zona per un servizio di controllo, i vigili del fuoco di Città di Castello e un’ambulanza del 118. Il personale sanitario, constatata la morte dell’anziana, si è preso cura del figlio Andrea, ustionato alle mani e al volto, portandolo in ospedale. L’uomo è stato ricoverato a Perugia e poi trasferito a Città di Castello ieri in serata: le sue condizioni fisiche non destano preoccupazioni, resta invece il trauma psicologico. Intanto ieri pomeriggio si è tenuta l’autopsia sul cadavere della donna.

Pa.Ip.