Antonietta Mannucci racconta il papà soldato

CASTIGLIONE DEL LAGO Sabato alle 17 Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago accoglie una nuova autrice in occasione di “NarrAzioni Storie Racconti Scritture“, la manifestazione culturale promossa dal Comune di Castiglione del Lago in collaborazione con l’associazione “Parole In Corso Aps“ e la Biblioteca Comunale, con il patrocinio della Camera di Commercio dell’Umbria. Antonietta Mannucci presenterà il suo ultimo libro “Lasciare traccia per salvare la memoria“, Ed. Morlacchi. Antonietta Mannucci, figura di riferimento a Castiglion del Lago, ricostruisce con il suo libro la storia del padre, Guido Mannucci, soldato, prigioniero e reduce nel secondo conflitto mondiale. Le vicende di Guido iniziano dalla partenza per fare il soldato al primo periodo della guerra in Nord Africa nel 1940, proseguono con la lunga prigionia in Egitto ed in Sud Africa e il rimpatrio nel 1946 sino al difficoltoso reinserimento dal secondo dopoguerra e fino agli anni Sessanta.