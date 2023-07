Anticorruzione: Il progetto dell'Università di Perugia per l'Europa

E per l’Università arriva un bel riconoscimento internazionale: l’Ateneo perugino è tra i partner del progetto finanziato dal programma “Horizon Europe“ destinato a indagare i meccanismi di infiltrazione della corruzione e a sviluppare modelli innovativi per la sua misurazione, con l’obiettivo di supportare le politiche anticorruzione. Il progetto denominato “Bridgegap“ (sta per “Bridging the Gaps in Evidence, Regulation and Impact of Anticorruption Policies“) vede la partecipazione di 15 partner da tutta Europa tra università, centri di ricerca, think tank e ong per un finanziamento totale di 6 milioni di euro. A Perugia vanno 360mila euro, assegnati al progetto di ricerca coordinata dalla professoressa Rita Marchetti (nella foto), docente di Sociologia dei media digitali al Dipartimento di Scienze Politiche. In linea con la tradizione di studi sulla corruzione che caratterizza il gruppo di ricerca perugino, lo studio indagherà il rapporto tra corruzione ed ecosistema mediale per comprendere come anche i media, in particolare i social media, possano svolgere un ruolo di supporto per aumentare trasparenza, tracciabilità, efficacia ed equità dei processi di governance pubblica legata all’anticorruzione "Si tratta di un importante riconoscimento internazionale – commenta il rettore Maurizio Oliviero – che costituisce motivo di particolare orgoglio per l’intera comunità dell’Università, in quanto preziosa opportunità di supportare efficacemente, grazie alle nostre migliori competenze, le politiche europee di anticorruzione, per la costruzione di una società migliore e più giusta"