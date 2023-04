Anniboletti: "Il centrodestra manca di unità"

Prime schermaglie di una campagna elettorale tranquilla, dove partiti e candidati paiono quasi ignorarsi. Ad aprire il fuoco il centrosinistra del candidato sindaco Sauro Anniboletti (foto), che afferma: "Carizia è un sindaco commissariato dallo stesso centrodestra, abbandonato da due assessori e chiuso in uno ’splendido isolamento’". E’ la risposta alle parole del sindaco Leghista che aveva messo in dubbio, nei giorni scorsi, la tenuta del Csx, dilaniato negli anni scorsi da lotte intestine fino alla spaccatura del Pd. Anniboletti "mena": "L’unità per il centrodestra è un miraggio e non certo un valore: i cambi di casacca al suo interno hanno di fatto commissariato Carizia che in questa legislatura ha perso due assessori, uno dei quali Pier Giacomo Tosti, ndr) si è candidato sindaco contro lui. Il capogruppo leghista Cavedon è passato ad altro partito, imitato dal presidente del Consiglio comunale Floridi (che non si è nemmeno dimesso). Tra sindaco e vicesindaca Mierla - anch’ella di nuova casacca - i rapporti sono stati sempre poco collaborativi, mentre sono stati spesso tesi i rapporti con gli uffici del Comune, finendo per bloccare la buona amministrazione a discapito dei cittadini". Di contro, per Anniboletti, il centro sinistra è oggi unito, "mai così compatto attorno ad un programma che nasce dalla gente e per la gente e non contro la destra". Ed ancora: "La politica del Cdx si basa solo sul mantenimento del piccolo potere conquistato, del tutto privi come sono di un’idea di città e di innovazione. Semmai il Sindaco Carizia, che ha sempre rifiutato il confronto con chiunque, ha finito per isolare Umbertide nel territorio e nella Regione".

Pa.Ip.