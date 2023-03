Anniboletti: "Collaborazione e dialogo"

"Credo profondamente nella collaborazione e nel dialogo come strumenti fondamentali per raggiungere gli obiettivi comuni". Parole di Sauro Anniboletti

(foto), candidato a sindaco del centrosinistra umbertidese che domani alle 11.00 si presenterà ufficialmente agli umbertidesi. La sede quella delle grandi occasioni, ovvero il palcoscenico del Teatro dei Riuniti. Medico in pensione molto stimato, 71 anni, impegnato in ambito sociale e sportivo, Anniboletti trova da sempre nella disponibilità e nell’affabilità la sua cifra distintiva, doti che in questa fase ha avuto il merito di compattare - cosa non facile viste le passate divisioni - le varie anime dei partiti della coalizione: Pd, Umbertide CambiaCiviciX, Alleanza Verdi-SinistraSinistra per Umbertide, Umbertide Partecipa, Partito socialista. "La mia esperienza professionale come medico - dice il candidato sindaco - è quello di creare un ambiente in cui tutti possano sentirsi al sicuro, sereni e rispettati e dove le opportunità per crescere e prosperare siano sempre più accessibili". Anniboletti insiste molto sul lavoro di squadra: "E’ necessario lavorare insieme per non lasciare indietro nessuno e solo attraverso la collaborazione e l’impegno comune possiamo costruire un futuro migliore per il territorio. Sono conscio delle sfide che ci aspettano e delle difficoltà che dovremo affrontare, ma sono anche convinto che, con serietà, impegno e ascolto possiamo superarle. Spero di poter contare sulla fiducia e sul sostegno di tanti umbertidesi in questo cammino". Pa.Ip.