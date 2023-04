Anni verdi, anni d’argento ’Prendiamoci cura di loro’ Afas per bimbi e anziani

Continua la campagna sociale di Afas (Farmacie comunali di Perugia, Todi, Città della Pieve e Magione) intitolata "Anni verdi e Anni d’Argento: prendiamoci cura di loro". L’iniziativa, presentata per la prima volta da Afas lo scorso anno, è una campagna solidale destinata alla raccolta di prodotti per la cura dei bambini e degli anziani da destinare, appunto, a chi ne ha più bisogno, realizzata grazie alla collaborazione di Caritas di Perugia - Città della Pieve.

Lo scopo del progetto, nato dal desiderio di rispondere attivamente al bisogno di assistenza da parte delle fasce più fragili della popolazione che abitano nel nostro territorio, è infatti quello di fornire prodotti per la cura dei bambini e degli anziani, che i cittadini possono acquistare in autonomia all’interno delle 14 farmacie Afas e nella nuova Parafarmacia Sanitaria Ortopedica Apogeo che si trova a Ponte San Giovanni e che verranno poi donati a Caritas.

In questo modo le Farmacie comunali ribadiscono quello che è il principale scopo dell’azienda: prendersi cura delle persone. Un contributo concreto che rientra nella vocazione di farmacia sociale, non più solo luogo di distribuzione del farmaco e di consulenza e informazione sanitaria agli utenti, ma anche punto di riferimento e di ascolto per la popolazione, che qui può trovare supporto alle proprie necessità.

Per partecipare all’iniziativa sociale basterà recarsi in una delle 14 Farmacie Afas - comprese quindi anche le farmacie comunali di Magione, Todi e Città della Pieve) - o nella Parafarmacia Sanitaria Ortopedica Afas Apogeo che si trova a Ponte San giovanni e acquistare uno o più prodotti, disponibili in varie fasce di prezzo (omogeneizzati, pastine e creme, detersione, pannolini, accessori come tettarelle, succhietti e biberon, latte tipo 1 e 2, giochi, integratori specifici 50+, alimenti per disfagia, assorbenza per adulti, detersione e prodotti antidecubito, prodotti per dentiere, bastoni, deambulatori) da destinare alla campagna.

A quel punto sarà la stessa Afas a organizzare la distribuzione dei prodotti con l’ausilio della Caritas diocesana di Perugia e di Città della Pieve.