Animali uccisi "Il Comune sarà parte civile"

Il Comune di Orvieto si costituirà parte civile nell’eventuale procedimento penale che dovesse instaurarsi a carico degli ultimi episodi di violenza contro gli animali, registrati pochi giorni fa. Lo ha annunciato il sindaco Roberta Tardani (nella foto) rispondendo ad una sollecitazione del consigliere comunale Alessio Tempesta dopo l’avvelenamento di alcuni gatti che si è verificato nel centro storico ad opera di esche avvelenate con il letale liquido anti gelo utilizzato per i motori. "Riguardo agli ultimi episodi li abbiamo appresi dalla stampa poiché non risultano segnalazioni ufficiali alla nostra polizia locale e al servizio veterinario della Asl con cui gli uffici si sono relazionati – dice il sindaco – è fondamentale invece che questi casi vengano segnalati alle autorità competenti che, dal punto di vista sanitario, devono certificare l’avvenuto avvelenamento e successivamente mettere in atto tutte le necessarie attività a partire dalla bonifica delle aree interessate. Denunciare significa dare poi gli strumenti alle forze dell’ordine per individuare e perseguire gli autori di questi gesti ignobili. Come abbiamo detto già in altre occasioni – ha aggiunto – siamo pronti a costituirci parte civile nei procedimenti contro chi si rende responsabile degli avvelenamenti di gatti e cani che avvengono nel nostro territorio e a chiedere un eventuale risarcimento che verrebbe destinato alla cura e al benessere degli animali".