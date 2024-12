’Anima Perugia’ festeggia nel parco

PERUGIA – Pienone alla Città della Domenica per la festa di fine anno organizzata da ’Anima Perugia’, l’associazione nata dalle liste civiche che hanno sostenuto la candidatura di Vittoria Ferdinandi a sindaco e di Stefania Proietti a presidente della Regione Umbria. Una serata in allegria con cibo di qualità e musica dal vivo con il noto gruppo degli “88 folli”, per festeggiare la doppia vittoria elettorale dell’anno 24 . Presenti ovviamente Proietti e Ferdinandi, i membri della giunta comunale,consiglieri ,leader di tutti i partiti della coalizione ,sindaci di altri comuni oltre a notissimi personaggi come Carlo Pagnotta ,davanti ad un pubblico festante. più di 800 persone hanno mangiato ,bevuto ballato insieme a Stefania e Vittoria ,organizzate in modo impeccabile dal gruppo di volontari di Anima Perugia guidati e coordinati da Luca Grossi, ideatore della festa.Non è mancato il saluto della Proietti e della Ferdinandi e di Maddalena Furbetta padrona di casa. i proprietari hanno organizzato un giro notturno all’ interno del parco completamente addobbato e illuminato che ha suscitato grande ammirazione