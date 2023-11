Angoscia per il ragazzino in fuga. Cristiano è originario del Folignate

Era stato affidato ai servizi sociali del Comune di Spello e da lì nella Comunità di Grosseto il 12enne scomparso da due giorni e che, questa è l’ipotesi, starebbe cercando di tornare a casa, nella zona di Foligno o probabilmente proprio di Spello. Si è allontanato da scuola all’ora di ricreazione, passando dalla scala antincendio insieme ad un compagno. Così è iniziata la fuga di Cristiano Giordano, 12 anni, scomparso lunedì in Maremma, a Montiano nel comune di Magliano, in provincia di Grosseto e con l’idea probabilmente di tornare dalla famiglia, Insieme a Cristiano c’era un compagno, rintracciato poco dopo. I due hanno provato a salire su un treno in direzione Roma ma l’ amico è stato bloccato prima, mentre il 12enne è scappato in mezzo ai campi nella zona della stazione. La segnalazione della scomparsa è scattata dall’Istituto e i responsabili della Comunità hanno presentato denuncia ai carabinieri. La Prefettura di Grosseto ha quindi attivato il piano di ricerca per le persone scomparse diffondendo la foto del ragazzino e specificando che, al momento dell’allontanamento indossava una felpa, un paio di jeans e delle scarpe Nike di colore nero. Aveva anche uno zainetto di colore nero. Sarebbe sprovvisto di cellulare e di documenti. Il ragazzino avrebbe confidato ad alcuni amici di voler tornare a casa in Umbria. Il minore era stato affidato ai servizi sociali del Comune di Spello.

Era poi diventato un ospite della Comunità Crisalide, dove lunedì però non è più rientrato dopo la scuola. Dopo la segnalazione della scomparsa, le ricerche si sono concentrate in direzione Roma e verso l’Umbria, dove risiede la famiglia del giovanissimo. Cristiano Giordano è attivamente ricercato dalle forze dell’ordine, che hanno diffuso tutte le informazioni necessarie alla sua identificazione. I carabinieri della Compagnia di Foligno sono stati interessati della vicenda anche per comunicare la scomparsa alla famiglia. Il ragazzino non sarebbe nuovo a questi tentativi e avrebbe più volte cercato di allontanarsi. L’Arma folignate ha quindi contattato i familiari, nella speranza che Cristiano faccia presto ritorno a casa. “Osservata speciale“ la stazione ferroviaria di Foligno.

Alesssandro Orfei