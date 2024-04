“Angolo edicola“ alla Muzi Betti. E il giornale diventa una ’medicina’

Un progetto pilota che ora potrebbe essere ‘esportato’ come modello in altre residenze sanitaria in Italia. Intanto si è partiti da Città di Castello con una fornitura di giornali (grazie a un privato cittadino), per creare un angolo-edicola all’interno della residenza sanitaria Muzi Betti. Un tavolo pieno di quotidiani, due poltrone, una libreria coi primi volumi: l’idea è quella di riscoprire la funzione sociale dei giornali (per questo l’iniziativa è avallata da Ordine dei Giornalisti, Fnsi e Asu), e quella terapeutica della lettura. Del resto: leggere fa bene a ogni età.

L’edicola alla residenza protetta di Città di Castello è il primo progetto di questo genere riservato agli ospiti, per lo più anziani e adulti in condizioni di disagio e non autosufficienza alla Muzi Betti. Dopo la colazione, la fisioterapia e i laboratori, ogni giorno un momento da dedicare alla lettura dei giornali e dei libri messi a disposizione grazie a un progetto di Comune e ufficio stampa con la collaborazione di privati, medici e operatori socio-sanitari. Il plauso del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’informazione Alberto Barachini racchiuso nel video messaggio inviato per l’occasione a Città di Castello.

"Ora questa iniziativa potrebbe essere ripetuta in tutto il Paese, in tutte le case di riposo italiane", hanno detto i promotori e i rappresentanti degli enti coinvolti. Il progetto è partito ieri dalla Muzi Betti, storica struttura di Città di Castello. Dietro le quinte: la generosità di un privato cittadino che nell’anonimato ha garantito la copertura economica del progetto che porta -sette giorni su sette, festivi compresi- alcuni quotidiani con cronaca locale, regionale e nazionale in un angolo dedicato proprio alla lettura. "Visto il progressivo invecchiamento della popolazione e l’aumento dell’incidenza di malattie degenerative legate all’età, questa iniziativa consentirà di sperimentare direttamente e favorire la lettura a fini terapeutico-sociali, dato che leggere, è un elemento fondamentale per l’apprendimento e la crescita personale. Un gesto semplice e talvolta scontato per noi, che renderà gli ospiti felici e parte attiva di ogni giornata", ha detto Annalisa Lelli, presidente della Muzi Betti. Presenti alla cerimonia di ieri oltre a sindaco e assessori, anche i rappresentanti regionali e nazionali dell’ordine dei Giornalisti e Fnsi, il presidente Mino Lorusso, il consigliere nazionale, Antonello Menconi e Luana Pioppi vice-presidente Asu e membro della giunta Fnsi.