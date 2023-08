’’Angelo’’ del soccorso La vocazione di Fabio per salvare il prossimo

"Solo quando esci e ti rendi conto di quello che hai fatto, scoppia l’emozione e ti porti dietro esperienze che ti arricchiscono". Un bagaglio senza dubbio ricco di soddisfazione quello di Fabio Capulli, 36 anni, infermiere abruzzese, dal 2018 in servizio all’ospedale di Foligno. Fabio è un appassionato della montagna e nel 2019 entra anche nel Soccorso alpino e speleologico, intraprendendo il lungo percorso di formazione per il soccorso alpino e nelle grotte. E’ uno dei trenta sanitari, tra medici e infermieri, presenti in Italia per questo tipo di interventi. Il giorno di Ferragosto arriva la chiamata, c’era bisogno di lui in provincia di Salerno, per soccorrere la speleologa 25enne rimasta bloccata, dopo essersi infortunata, a 130 metri di profondità sui monti degli Alburni, a Corleto Monforte. "Quando accade, in cinque minuti devi lasciare tutto – racconta Capulli – preparare la borsa e partire. E’ chiaro che c’è il pensiero a chi lasci a casa, se li rivedrai. Senza sapere quando uscirai da quella grotta. E devi pensare anche agli della squadra, perché se succede qualcosa, devi occuparti anche di loro. Quando però riesci a far finire bene l’intervento, questo ripaga tutto. Il sorriso della ragazza estratta dalla grotta e il suo ringraziamento ci ha ripagato di tutto". Fabio, come tutti gli operatori del Sasu sono volontari. Questo ha comportato che lui avvisasse anche il suo coordinatore infermieristico in ospedale, Emanuele Stinchi, affinché coprisse il turno, per permettergli di andare ad effettuare questa impresa.

Fabio Capulli non è nuovo a questo tipo di interventi e il suo sangue freddo, di certo, sarà stato decisivo per la buona riuscita dell’operazione di salvataggio. Ad avvalorare la sua competenza i tanti corsi che ha frequentato. Dal suo arrivo a Foligno in poi, la sua formazione è stata completa con tutte le prove relative al salvataggio in grotta e in ambiente alpino. L’ultimo corso che ha frequentato è stato a Bormio lo scorso maggio, sulle nuove tecniche di immobilizzazione del collo.

Alessandro Orfei