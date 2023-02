Anello ciclopedonale del Trasimeno Passo avanti per il completamento

Proseguono i lavori per il tanto atteso completamento dell’anello ciclopedonale del Trasimeno tra San Feliciano e Torricella. E’ stato infatti completato il nuovo tratto Oasi La Valle-Montebuono. Entro la primavera – ha annunciato il sindaco di Magione Giacomo Chiodini - partiranno i lavori tra Oasi La Valle e San Feliciano per l’ulteriore cantiere di avanzamento. "È una delle opere essenziali per chiudere l’anello ciclopedonale del Lago Trasimeno – commenta il sindaco Giacomo Chiodini – . Infrastruttura fondamentale per la promozione turistica, la sicurezza viaria e per la mobilità sostenibile". Inoltre è stato comunicato nelle scorse ore che è inserito nel Piano delle opere 2023, e finanziato per un importo di 150mila euro, il progetto per la prosecuzione del marciapiede lungo via Martiri di Cefalonia a Sant’Arcangelo di Magione. "L’attuale marciapiede – fa sapere la consigliera comunale di maggioranza, Vanessa Stortini residente nella frazione lacustre - si interrompe nel tratto in cui la strada che conduce al pontile della frazione, interseca l’anello ciclopedonale del Trasimeno, all’incirca a tre quarti della sua lunghezza. La realizzazione dell’ulteriore tratto è un’opera fondamentale ai fini della sicurezza visto che, attualmente, per i pedoni percorrere via Martiri di Cefalonia nel tratto finale, significa farlo nel sedime stradale. Soprattutto quando, come nel periodo estivo con la presenza del vicino campeggio, anch’esso attualmente oggetto di un’importante ristrutturazione, il tratto sprovvisto di marciapiede è particolarmente trafficato".

L’opera, ancora da progettare contribuirà a riqualificare anche dal punto di vista della viabilità l’intera area che ha visto nel 2021 l’apertura del ristorante gestito dalla Cooperativa dei pescatori del Trasimeno, la ristrutturazione dell’immobile sede dell’attività e la valorizzazione di quel tratto di lungolago e vedrà in primavera anche la sistemazione dell’area verde adiacente da parte del Comune, opera per la quale è stata indetta la gara d’appalto nei giorni scorsi. "È auspicabile – aggiunge la consigliera – che non appena queste opere saranno ultimate, anche Sant’Arcangelo possa avere un’area lungolago completamente riqualificata e identificativa della frazione."