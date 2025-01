Andrea non si trova, sale l’allarme. Ricerche senza sosta a Monteluce

Ancora nessuna traccia di Andrea Prospero, lo studente universitario di 19 anni scomparso da giorni a Perugia. Lo hanno cercato anche per tutta la giornata di ieri. Polizia, carabinieri, guardia di finanza, uomini della Protezione civile, sotto il coordinamento operativo della questura e dietro le indicazioni che arrivano dal tavolo per le persone scomparse della Prefettura. Lo hanno cercato a Monteluce, dove il suo cellulare è stato rilevato per l’ultima volta prima di smettere di essere attivo. Era a Monteluce, non lontano dallo studentato da cui viene ripreso mentre esce venerdì mattina, quanto è stato raggiunto da un messaggio inviato dalla sorella gemella Anna, un quarto a mezzogiorno. Messaggio che risulta visualizzato, ma al quale non ha mai risposto lo studente di Informatica, originario di Lanciano. Avrebbero dovuto pranzare insieme alla mensa universitaria di via Pascoli, ma non è mai arrivato e quando la sorella ha provato a chiamarlo, il cellulare risultava spento. Le ricerche si sono concentrate nell’ex quartiere ospedaliero, in particolare nelle zone meno accessibili e negli edifici rimasti vuoti e abbandonati. Sono stati estesi anche nella zona sottostante al quartiere, verso il cimitero di Monterone e le aree impervie intorno. Ma al momento, dello studente, non ci sono tracce. Sulla sua scomparsa, la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo contro ignoti.

Si indaga per ritrovare Andrea al più presto, ma anche per capire come e perché sia diventato irreperibile improvvisamente. Il compagno di stanza, intervistato ieri mattina, ha riferito che lo studente era tranquillo venerdì mattina, niente di insolito che potesse insospettire. Intanto, il caso sarà affrontato questa sera anche dalla trasmissione "Chi l’ha visto?", mentre anche a Lanciano c’è grande apprensione: "Speriamo che la questione si risolva al più presto e positivamente. Conosco bene la famiglia, il padre Michele è stato dipendente comunale, e mi spiace che debbano vivere questi momenti di grande preoccupazione e tensione, anche perché in passato hanno dovuto affrontare situazioni molto complesse per la salute di un altro figlio. Ripeto, speriamo di avere al più presto buone notizie", ha detto il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini. Un appello è stato diffuso anche dall’Università di Perugia che ha fatto proprio il messaggio diffuso dalla Prefettura.