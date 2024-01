Andrea Farinelli: "Attenti alle truffe"

PERUGIA "Il suo contratto dell’energia è stato annullato, ne deve subito sottoscrivere uno nuovo", oppure "la sua utenza è collegata a due fornitori, riceverà due bollette se non interveniamo subito". Sono solo due esempi dei tentativi di frode che vedono come vittime prevalentemente le persone anziane. Un fenomeno che interessa anche il territorio umbro e rispetto al quale lo Spi Cgil, il sindacato delle pensionate e dei pensionati, mette in guardia: "Sedicenti addetti di aziende del settore gas o luce chiamano le persone anziane per convincerle con l’inganno a sottoscrivere contratti non richiesti - spiega Andrea Farinelli, segretario generale della Cgil dell’Umbria - abbiamo ricevuto diverse segnalazioni a riguardo specie nell’ultimo periodo, dopo il passaggio al mercato libero. I nostri iscritti ci raccontano di tecniche di approccio molto efficaci, spesso chi sta dall’altra parte della cornetta conosce anche i dati anagrafici del suo interlocutore. Così tanti anziani finiscono per fidarsi e cadono nella trappola".

La tecnica, spiegano dallo Spi Cgil, è quella di spaventare gli utenti, già disorientati dal passaggio al mercato libero, paventando aumenti di tariffe o improbabili problemi, come l’annullamento del precedente contratto o irregolarità nell’utenza. "Dunque verificate sempre l’identità di chi è dall’altra parte della cornetta, chiedendo il nome dell’azienda e un riferimento internet o un numero telefonico da contattare".