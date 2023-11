Andrea Delogu si svela senza filtri a teatro “40 e sto“ inaugura la stagione del Mengoni

Parte col botto la nuova stagione del Mengoni di Magione, organizzata dal Teatro Stabile dell’Umbria in collaborazione con il Comune: sabato alle 21 il sipario si alza con l’attesissimo spettacolo “40 e sto“ di e con Andrea Delogu (nella foto) che ha scelto proprio Magione per iniziare la sua nuova tournée. Una conferma di quanto il teatro Mengoni sia ormai diventato un simbolo dell’ospitalità umbra, sempre più richiesto dalle compagnie teatrali per allestire i loro spettacoli e partire in tournée dopo una periodo di residenza.

“40 e sto“ scritto dalla stessa Delogu con Alberto Caviglia, Rossella Rizzi, Giovanna Salvatori e diretto da Enrico Zaccheo, è un folle spettacolo che racconta le donne alla soglia dei 40 anni: il giro di boa, la crisi e la rinascita, la libertà e le battaglie contro i luoghi comuni. Simbolo della nuova generazione di artiste che affrontano temi profondi con ironia raffinata e intelligente, Andrea Delogu attinge a piene mani dalla sua vita privata, raccontandosi senza filtri. In questo viaggio, l’artista si mette a nudo trascinando gli spettatori nella sua nuova vita, una quarantenne che, riappropriatasi della propria indipendenza, si mette in gioco esplorando le mode, i vizi e le ossessioni di questa strana epoca. Sorpresa dall’approccio e le aspettative degli uomini, dal giudizio di una società che ti vuole madre a tutti i costi e dal seduttivo desiderio di sentirsi accettata, capirà che quando compi 40 anni si gioca un’altra partita. Dove è in palio la cosa più importante di tutte: la libertà di essere se stessi. Una grande inaugurazione per la stagione che offre nove spettacoli (sette in esclusiva regionale) con Giorgio Pasotti diretto da Alessandro Gassmann, Marina Confalone e Mariangela D’Abbraccio in prima nazionale, Mario Perrotta, Gioele Dix, i classici da Armando Curcio a Verga, la danza con la Compagnia AbbondanzaBertoni.