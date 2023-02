“Andiamo all’assaggio“ Il team arriva secondo

“Andiamo all’assaggio“ è il nome della loro squadra. Ma è anche un messaggio di allegria, un grido di “pace“. E, ora, anche di successo. Il team capitanato da Umberto Trotti (45 anni, titolare dell’Osteria del Trap), di suo padre Carlo (il “vero“ Trap, che di anni ne ha 74) e del loro amico Costantino Mattei (68 anni, che da ingegnere si è reinventato chef) è arrivato secondo ai Campionati italiani di Stree Food che si sono appena svolti a Rimini. Hanno presentato il panino dell’amicizia: un sentimento che li lega fra loro e che li lega al territorio.

Quindi ecco gli ingredienti della bontà che ha conquistato la medaglia d’argento: panino al gusto di melangola (una sorta di arancia amara), con una salsiccia di maiale nero, capriolo e cinghiale. La squadra ha conquistato tutti: i tre cuochi hanno maneggiato la meteria prima, dispensato sorrisi e spiagazioni, rispettando tutte le regole imposte dalla sivurezza sugli alimenti. Ma ci hanno messo, soprattutto, quella capacità di essere in sintonia, in amicizia appunto, che arriva dritta dritta come le bontà che preparano. "Siamo felicissimi – raccontano –. Ma questo è solo l’inizio!":