PERUGIA Quattro in neanche venti giorni. Nuovo episodio di violenza nel carcere di Capanne, ai danni degli agenti della polizia penitenziaria. Un’altra aggressione, denunciano i sindacati, nelle circostanze che sono da tempo al centro della polemica: personale ridotto, detenuti psichiatrici che non possono essere gestiti adeguatamente in assenza di strutture adeguate, ovvero le Rems. E una ridistribuzione della popolazione carceraria che tenderebbe a penalizzare l’Umbria. Quello che è successo ieri mattina lo racconta Angelo Romagnoli della segreteria regionale della Uilpa: "Un detenuto con problemi psichiatrici ha colpito con una testata in pieno volto un agente della polizia penitenziaria". Il responsabile, riferisce il rappresentante sindacale, è un detenuto "proveniente anch’egli da un istituto della Toscana per ordine e sicurezza in quanto protagonista di un analogo episodio, si è scagliato senza apparente motivo contro l’agente in servizio". A Capanne si sta verificando "una vera mattanza nei confronti degli agenti della penitenziaria " sottolinea ancora Romagnoli.