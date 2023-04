Ancora pale eoliche vicino all’Alfina

ORVIETO – Mentre è in pieno svolgimento lo scontro legale e politico intorno al progetto ’Phobos’ per la realizzazione di sette pale eoliche alte duecento metri nel territorio dell’Alfina, a distanza di una manciata di chilometri, nella confinante provincia di Viterbo, si prepara un altro progetto del tutto analogo al primo, sempre con sette mega pale. Le installazioni sono state richieste questa volta nei territori di Bagnoregio, Lubriano, Montefiascone, Celleno e Viterbo. La zona al confine tra Umbria sud occidentale e provincia nord di Viterbo è al centro di ’attacco concentrico’ da parte delle multinazionali che operano nel campo delle energie rinnovabili. Investimenti che tuttavia rischiano di rapprsentare una pericolosa ipoteca sul futuro di numerose strutture ricettive, soprattutto agriturismi, il cui valore economico è rappresentato dal contesto naturale finora incontaminato. Si concentrano proprio su questo le osservazioni avanzate dall’associazione Amici dell Terra nei confronti del nuovo progetto. "Siamo consapevoli dell’importanza delle energie rinnovabili. Ma altrettanto dobbiamo essere consapevoli che si tratta di una sfida complessa e non è accettabile che una società privata presenti un progetto che costituisce il proprio business e che sconvolgerà quelli esistenti impattando negativamente sulle attività e sui desideri degli abitanti – scrive l’associazione – occorrerebbe, invece, una strategia ambientale che si cali nel contesto economico, sociale e territoriale del Paese. Dobbiamo imparare dagli errori del passato".