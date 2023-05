Ancora droga a Fontivegge Le dosi gli cadono dalle tasche mentre la polizia lo controlla

Le dosi gli sono cadute mentre gli agenti della squadra volante lo stavano controllando. Aveva provato ad allontanarsi alla loro vista, ma era stato bloccato. Quando gli hanno chiesto di mostrare loro i documenti, ha perso due involucri termosaldati, nei quali i poliziotti hanno trovato eroina e hashish. L’uomo è stato individuato nell’area della stazione del minimetrò di Fontivegge dai poliziotti impegnati in attività di controllo del territorio. È stato in quel momento che il fermato, un quarantottenne tunisino con precedenti specifici, secondo quanto riferito dalla questura, ha provato a liberarsi di una confezione di plastica che, come è stato possibile accertare una volta recuperata, conteneva 12 involucri di cellophane termosaldati con all’interno cocaina e 1 involucro con eroina. I poliziotti hanno quindi perquisito l’uomo che è stato trovato in possesso di altra droga, nascosta tra i vestiti, e di denaro contante. In tutto sono stati sequestrati 15 grammi di droga e 195 euro. Gli elementi raccolti dagli operatori fanno ipotizzare che il 48enne gestisse un giro di spaccio che gli investigatori stanno ricostruendo. Dopo la convalida, per l’uomo è stato disposto l’obbligo di firma.

Ancora un arresto nella zona di Fontivegge, zona calda della città dalla quale continuano ad arrivare le segnalazioni dei residenti, anche attraverso i social, di situazioni di degrado come quelle rilevate, da ultime, in via della Ferrovia, diventato un wc a cielo aperto per frequentatori della zona, intenti a bere anche in violazione della recente ordinanza anti alcol, e nei pressi del sottopassaggio che da via Mentana porta in via Settevalli dove oltre a una sorta di mercato di capi d’abbigliamento, forse rubati, si evidenzia una ripetuta compravendita di stupefacenti.