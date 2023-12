Ancl, mandato all’insegna dell’inclusione

GUBBIO - Con una decisione che sottolinea grande sensibilità, l’Unione Provinciale dell’Associazione Nazionale Consulenti del lavoro di Perugia (ANCL), ha deciso di caratterizzare il proprio mandato all’insegna dell’inclusione sociale. Al Presidente Maurizio Tassenda è nata l’idea, condivisa dal Consiglio, di far realizzare dei manufatti artigianali ai ragazzi del benemerito Centro Socio Riabilitativo ed Educativo “Aldo Moro” di Gubbio da distribuire durante la cena per lo scambio degli auguri di Natale. "Il nuovo consiglio provinciale dell’Ancl, – ha dichiarato Tassenda - , ha deciso di iniziare il mandato con questa impronta di politica sociale proprio perché convinto che l’inclusione non possa essere considerato un argomento marginale, bensì un elemento di evidente progresso sociale specialmente in ambito di diritto del lavoro quale il nostro Ordine professionale cerca di infondere sempre nuovi stimoli".