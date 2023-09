Anci e Federsanità a sostegno del Comitato “Daniele Chianelli“

Un protocollo per sostenere le attività del Comitato “Daniele Chianelli”. A stipularlo, i presidenti di Anci Umbria, Michele Toniaccini, di Federsanità Manuel Petruccioli, e il presidente del Comitato per la Vita, Franco Chianelli. Obiettivo dell’accordo coinvolgere i 92 comuni dell’Umbria in attività per la promozione delle iniziative e del lavoro dell’organizzazione di volontariato impegnata nel sostegno alla ricerca, la cura e l’accoglienza di bambini e adulti malati di tumori del sangue.