Anche Venezia promuove la città di Jacopone

Dopo Milano, tocca a Venezia promuovere la città di Jacopone. Da qualche giorno Todi naviga sul Canal Grande, poiché dal 20 marzo i battelli contengono per i turisti in viaggio un invito a visitare anche la città di Todi. E sarà per un intero mese. Il circuito visivo si compone di 100 pannelli installati all’intenro dei vaporetti del trasporto pubblico acqueo della Città Metropolitana di Venezia, garantendo così al messaggio di intercettare i flussi del turismo internazionale che ogni giorno si muove nei punti più gettonati e influenti della laguna, come Piazza San Marco, il Ponte di Rialto, Piazzale Roma, Giudecca, Stazione Fs Santa Lucia e Accademia. Un apposito QR code riportato sulla grafica permetterà agli utenti di interagire direttamente con un video di promozione istituzionale della città di Todi per tutto il mese. "I vaporetti – afferma l’assessore al turismo Claudio Ranchicchio - sono stati valutati come il mezzo più apprezzato per promuovere le bellezze dei territori a Venezia, perché trasportano ogni giorno migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo".

La città continua ad essere ambita da tanti stranieri, che eleggono questa come altre città umbre, come loro seconda dimora; un recente articolo on line dedicato a Todi su Ville&Casali fa il punto della situazione, definendola ancora come la città più vivibile, che ha fatto passi in avanti in termini di servizi alla popolazione, di accoglienza e proposta turistica e di performance ambientali.

