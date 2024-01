Anche Renda sceglie Fratelli d’Italia. Ricci verso la civica-Scoccia

Dopo l’assessore regionale Paola Agabiti, anche Francesca Renda (foto), consigliere comunale, è in procinto di accasarsi con Fratelli d’Italia. Anche nel suo caso l’ufficialità dovrebbe arrivare la prossima settimana. Nel gruppo consiliare "Tesei presidente" dovrebbe invece restare Maria Cristina Morbello (ex Cinquestelle). Nel giro vorticoso dei cambi di casacca proprio un paio di giorni fa è arrivata l’ufficialità dell’abbandono di Roberta Ricci che dopo aver abbandonato la Lega è entrata nel Gruppo Misto, presieduto sempre da Nicola Volpi (ex Progetto Perugia) che ha aderito a FdI ma si guarda bene da aderire al gruppo consiliare, dato che da presidente a una serie di benefici che perderebbe. Ricci potrebbe comunque candidarsi nella lista di riferimento del candidato a sindaco Margherita Scoccia, mentre sono in corso le manovre dei tre di Progetto Perugia (Edi Cicchi, Gino Puletti e Leonardo Varasano) per formare una lista in appoggio sempre alla Scoccia.