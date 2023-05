Anche le auto a pedali hanno il loro Gran Premio

UMBERTIDE - Si avvicina il primo premio per automobili (ne) a pedali, che si terrà il prossimo 20 maggio. Non sono mancate le adesioni di appassionati e i team, uno anche in rappresentanza di una importante azienda della città. Tra i partecipanti l’MBTeam i cui meccanici raccontano: "Tutto nasce a sera tra noi a Madonna di Campiglio, quando abbiamo deciso di essere parte di questa simpaticissima avventura. Un sacco di idee, qualche scontro tra noi ed uno spirito di collaborazione che ci ha portato a crederci sempre di più. Abbiamo fatto un po’ di errori, ma la voglia di riuscire ci ha fatto trovare soluzioni sempre più mirate. Ci sono state tante saldature sbagliate, lo sterzo che girava nel senso opposto, molature e tante vecchie biciclette smontate e riutilizzate. Una esperienza bellissima.Possiamo dire che ci siamo riusciti". Il "Primo Trofeo automobilistico a pedali - Città di Umbertide sarà un ’unicum’ in Umbria e tra i pochissimi in Italia.

Certo non ci sarà il rombo dei motori ne l’odore della benzina ma non mancherà lo stesso entusiasmo, il tifo, i colori, la passione. Organizzato dall’associazione di commercianti ’Don Chisciotte’ sarà una gara su strada, per le vie della città lunga 3 chilometri al quale parteciperanno automobili a pedali e relativi team, sponsor, ombrelline, fotografi, pubblicità. Il Gran premio è aperto a tutti: appassionati di auto, ciclisti, officine meccaniche, aziende di automotive, scuole. Partenza da Piazza Matteotti, regolari griglie di partenza, tre i giri ed altrettanti i cambi pilota. Per informazioni: Associazione "I Don Chisciotte" 348.4146694.

Pa.Ip.