Anche in Provincia riassegnati gli incarichi

Con le dimissioni da presidente della Provincia di Perugia di Stefania Proietti, si è proceduto all’assegnazione delle nuove deleghe. Vicepresidente è stato nominato Sandro Pasquali (sindaco di Passignano), al quale sono state anche assegnate la delega per le politiche nelle materie di attuazione del Pnrr, progettazione europea, nonché la delega al Lago Trasimeno. Alla consigliera Scilla Cavanna invece è andata la delega per le politiche nelle materie di patrimonio, bilancio e società partecipate, programmazione scolastica, politiche giovanili, avvocatura, delega Cal; al consigliere Gianluca Moscioni la delega per le politiche nelle materie di progettazione viaria e viabilità provinciale e viabilità regionale e la delega in materia di ambiente; alla consigliera Francesca Pasquino la delega per le politiche nelle materie di edilizia scolastica, controllo di fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità nel territorio provinciale, nonché la delega in materia di trasporti; alla consigliera Laura Servi la delega per le politiche nelle materie di urbanistica, Ptcp, Sistema informativo territoriale e digitalizzazione e Stazione unica appaltante; al consigliere Riccardo Vescovi la delega per le politiche nelle materie di personale e Polizia provinciale. "In questo ente – sono state le parole di Proietti prima di cedere la presidenza della seduta a Pasquali – ho amministrato insieme ad una squadra straordinaria, con uno stile amministrativo che vorrei trasferire nell’Ente regionale. Il mio è un arrivederci. Saremo sempre a disposizione".