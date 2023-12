"Anche i piccoli borghi sono grandi risorse"

"Il 2023 è stato importante anche per porre l’attenzione sulla bellezza dei borghi umbri e la strategicità di quelli più piccoli che, una volta superata la condizione di marginalità, possono e devono divenire risorsa per lo sviluppo. Inoltre grande è stato lo sforzo per dare le gambe alla piattaforma unitaria sindacale e con essa ai temi della sanità, della non autosufficienza e del sociale": è il contenuto della relazione del segretario generale Fnp Cisl Umbria Luigi Fabiani intervenuto ieri a Città di Castello per il consiglio generale della Cisl, categoria pensionati.

Nel corso della riunione è stato fatto il punto della situazione sulle attività svolte da inizio mandato, con l’intento di dare una prospettiva di organicità all’attività della segreteria e dei territori.

L’incontro è stato presieduto dal segretario organizzativo della Fnp Cisl Umbria Vito Brozzi e concluso con l’intervento del segretario generale nazionale di categoria Emilio Didoné, alla presenza del segretario generale Cisl Umbria Angelo Manzotti e del presidente Anteas nazionale Giuseppe De Biase.

"Abbiamo puntato sulla formazione di nuovi dirigenti, ma anche di chi si trova in prima linea nelle sedi – ha aggiunto il segretario – a breve realizzeremo un premio di laurea intergenerazionale e daremo gambe a un progetto che sarà denominato ‘Insieme per gli anziani’".

In fase di valutazione anche l’istituzione di un centro di documentazione storica della Cisl in Umbria: "Questo perché – ha concluso Fabiani – per andare avanti è necessario sapere chi siamo e da dove veniamo".