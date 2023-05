Anche i giovani dell’Ucraina al "Torneo della Pace" Under 16

Un Torneo checresce nel numero di squadre, di paesi rappresentati e di seguito a livello… mondiale. Consensi unanimi per l’ottava edizione del del Torneo della pace riservato alla categoria Under 16. "Può diventare il nuovo Viareggio? Questo torneo nasce con finalità diverse ma sta diventando un appuntamento importantissimo a livello mondiale per il calcio giovanile". A dirlo è Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ospite d’onore alla presentazione all’auditorium del Cru di Prepo alla presenza del presidente Luigi Repace, padrone di casa, del presidente del Coni regionale Domenico Ignozza e dell’assessore Paola Agabiti. Abete si è soffermato su alcuni nodi spinosi per la Lnd: su tutti l’abolizione del vincolo sportivo, a partire dal 30 giugno 2024 e l’introduzione del contratto di lavoro sportivo dal 1° luglio 2023. "Siamo in costante contatto con il ministro Abodi e con la Figc. Riconosciamo la valenza del principio - ha dichiarato - e la nostra non è una posizione contraria a priori. Per il calcio dilettantistico e giovanile però è un cambiamento epocale. Le società vivevano sul vincolo. Non ci scordiamo che il mondo dilettantistico fa attività non tanto agonistica ma formativa e sociale. Per questo credo che meriti un’attenzione particolare. Siamo al lavoro per trovare soluzioni che possano aiutare le nostre società ad affrontare la rivoluzione". "La Regione – ha evidenziato Agabiti – ha voluto sostenere in maniera importante questa manifestazione perché incarna i valori della fratellanza e della solidarietà che devono essere alla base di eventi come questi che coinvolgono ragazze e ragazzi giovani". "Da parte mia – ha sottolineato Luigi Repace – non posso che ringraziare la Lega Nazionale Dilettanti per la fiducia che ci ha rinnovato. É un piacere avere per la prima volta 9 squadre femminili. Sono felice poi di avere, tre le squadre maschili, il club ucraino dell’Fc Rukh Lviv, a conferma ulteriore dei valori che il torneo vuole portare avanti". Nicola Agostini