GUALDO TADINO - Anche Erminio Fofi parteciperà alle "primarie" per individuare il candidato sindaco del centrodestra. Con un comunicato da lui stesso firmato, "precisa di aver accolto sin dal principio la partecipazione alle primarie, prima ancora che la sfida venisse lanciata pubblicamente da Forza Italia agli altri candidati in campo": considera le primarie, "oltre che una novità assoluta nel panorama politico locale, la soluzione per giungere ad un candidato unitario, autorevole, preparato e con tutte le carte in regola per affermarsi nella corsa per l’elezione del nuovo Sindaco". Aggiunge che "personalmente non vedo l’ora di potermi confrontare con i miei competitor sulle molteplici questioni che stanno a cuore alla cittadinanza, nella convinzione che la mia precedente esperienza da vicesindaco e da assessore possa risultare più che utile. Con impegno e mettendo a frutto le nostre reciproche conoscenze ci confronteremo con la massima correttezza, dando un esempio di civiltà e di maturità, mettendo da parte personalismi e interessi di parte. Il mio unico intento, come penso quello degli altri candidati alle primarie, è di mettermi in gioco nell’esclusivo interesse della città che desidera risollevarsi dopo anni di colpevole stagnazione". In tempi brevi Fratelli d’Italia e Lega con Simona Vitali, Forza Italia con Erminio Fofi e i civici di Rinascita con Gianluca Pennoni decideranno modalità e tempi per effettuare le primarie.

A.C.