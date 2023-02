Anche Afas aderisce alla raccolta dei farmaci per i bisognosi

Afas (Azienda farmacie comunali di Perugia, nella foto il presidente Antonio D’Acunto) aderisce con tutte le sue farmacie alla 23esima Giornata di raccolta del farmaco che si svolge per tutta la settimana e fino al 13 febbraio. Grazie al progetto lanciato da Banco Farmaceutico e supportato da farmacisti e volontari, i clienti potranno acquistare un farmaco da banco da donare a chi ha bisogno. Oggi, Banco Farmaceutico è presente in tutta Italia e conta sul sostegno di 4.944 farmacie, oltre 17.000 farmacisti e 22.000 volontari. Durante l’edizione 2020 della Grf, che in occasione dei 20 anni del Banco è durata una settimana (dal 4 al 10 febbraio), sono state raccolte, 541.175 confezioni di medicinali da banco. Per partecipare alla Giornata di Raccolta del Farmaco i cittadini potranno entrare in una delle 15 sedi Afas hanno infatti aderito all’iniziativa e acquistare uno o più farmaci che verranno poi distribuiti e donati grazie e Banco Farmaceutico.