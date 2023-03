Anarchici, caso-Cospito Annullata l’ordinanza di custodia cautelare

Le misure di custodia cautelare che il gip di Perugia aveva disposto il 28 ottobre 2021 sono state nuovamente annullate dal tribunale del Riesame. Destinatari del provvedimento erano stati Alfredo Cospito (custodia cautelare in carcere), Michele Fabiani ai domiciliari, obbligo di dimora e di presentazione all’autorità giudiziaria per Carlo Alberto Rossi e Gianluca Iacovacci, indagati, insieme ad altri a piede libero, per istigazione a delinquere anche con finalità di terrorismo. Un’istigazione all’eversione che si sarebbe concretizzata, così era stato ricostruito negli atti dell’indagine denominata Sibilla, anche attraverso gli scritti usciti sulla pubblicazione ’aperiodica’ Vetriolo, e attraverso l’attività politica che ruotava intorno al Circolaccio anarchico di Spoleto. "Colpire, colpire e ancora colpire" e poi "non rinunciare allo scontro violento con il sistema, alla lotta armata, costi quello che costi", questi alcuni dei passaggi di uno scritto attribuito a Cospito, già detenuto perché condannato per il ferimento dell’ad di Ansaldo Nucleare e perché ritenuto colpevole degli attentati alla Scuola allievi carabinieri di Fossano. Le misure cautelari erano state annullate una prima volta sempre dal tribunale del Riesame il 14 dicembre 2021. Contro il pronunciamento, la Procura della Repubblica di Perugia aveva ricorso in Cassazione che si era espressa il 22 giugno 2022, decidendo di annullare la precedente sentenza e rinviare per un nuovo giudizio ai giudici territoriali. Dopo due giorni dalla nuova udienza, la decisione. Alfredo Cospito, come noto, da mesi sta praticando lo sciopero della fame per opporsi al 41 bis, regime di carcere duro al quale è ristretto. Una misura che, come il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, aveva riferito in Commissione al Senato, era dipesa anche dall’ordinanza per l’operazione Sibilla. A quelle affermazioni avevano fatto seguito dei messaggi, diffusi attraverso una chat collocata negli ambienti anarchici locali e intercettati dagli investigatori, ritenuti di minaccia al procuratore. All’udienza, oltre agli altri tre indagati, che erano presenti fisicamente, aveva partecipato anche Cospito, in video collegamento dal carcere di Opera, apparso a chi lo ha visto, visibilmente provato dal prolungato sciopero. Quella mattina, una trentina di militanti aveva dato vita a un presidio di solidarietà a Capanne, ripetuto poi anche davanti all’università di Perugia.