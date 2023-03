’Anagrafe comunale come ai tempi covid’

ORVIETO Un ufficio pubblico che mantiene ancora le restrizioni che erano obbligatorie nella fase del covid, con grave disagi per i cittadini. Si tratta dell’ufficio anagrafe comunale il cui funzionamento avviene ancora con una riduzione di orari di apertura al pubblico. A segnalare il problema è il consigliere comunale del Pd, Federico Giovannini. "Questa modalità di erogazione dei servizi, con uno sportello praticamente contiguo all’esterno - spiega - sta causando notevoli disagi ai cittadini, costretti ad attendere il proprio turno all’aperto, esposti alle intemperie e alle condizioni climatiche avverse. Sono state registrate lunghe file di persone, compresi anziani e persone in stato di necessità, costrette ad attendere al freddo e al vento". Secondo Giovanni questa situazione costituisce una evidente discriminazione nei confronti dei cittadini e chiede alla Giunta se intende rafforzare lo sportello anagrafe per assicurare l’erogazione rapida del servizio.